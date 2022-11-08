Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin, üniversiteye hazırlık eğitimlerinin verildiği “Konukevi Kız Yurdu” ile kızlar ev konforunda ders çalışma imkânı elde ediyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nin, üniversiteye hazırlık eğitimlerinin verildiği “Konukevi Kız Yurdu” ile kızlar ev konforunda ders çalışma imkânı elde ediyor.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı faaliyet yürüten yurtta 120 kız öğrencinin barınma ve yemek gibi ihtiyaçları ücretsiz karşılanıyor.

Lise ve dengi okullardan mezun olan kız öğrenciler, ‘Konuk Evi Kız Yurdu’nda Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) sınavlarına hazırlanıyor.

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Servisi’nin de yer aldığı yurtta alanında uzman öğretmenler, öğrencilere hafta içi ve hafta sonu olmak üzere 7 gün boyunca eğitim veriyor.

Eğitim dönemi boyunca öğrenciler, yıl içinde gerçekleşen kültürel ve sosyal aktivitelerden de yararlanma imkânı buluyor.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ömer Buğday, öğrencilere yeme içmeden barınmaya kadar birçok imkânın ücretsiz bir şekilde sağlandığını söyledi.

Geçen yıl Konuk Evi Kız Yurdu’ndan faydalanan 100 öğrenciden 62’sinin üniversitelerin çeşitli bölümlerine yerleştiğini anımsatan Buğday, “Yurdumuzda genelde kırsaldan gelen maddi imkânı ve evinde rahat bir çalışma ortamı bulunmayan öğrencilerimiz yararlanıyor. Bu öğrencilerimiz temel yeterlilik sınıfı ve alan yeterlilik sınıfı olmak üzere 2 alan dersleri alıyorlar. Öğrencilerimiz barınma, yeme içme imkânlarından psikolojik danışmanlık servisimizden yararlanıyorlar. Öğrencilerimize yönelik kültürel, sanatsal ve tiyatro etkinliklerimiz oluyor. Şehri gezdiriyoruz, tanıtıyoruz. Sadece ders görmüyorlar. Öğrencilerimize böyle bir ortamı sağlıyoruz, onlar da derslerine çalışıp İnşallah başarıyı elde ederler” dedi.