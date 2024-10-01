Haliliye Belediyesi’nin merkez mahallelerdeki üstyapı çalışması Devteyşti ve Süleymaniye mahallelerine kilitli parke taşı döşenmesiyle sürüyor.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatlarıyla daha konforlu yolların hizmete sunulması için çalışmalarını program dahilinde yürüten fen işleri müdürlüğü, bir yandan ilçenin yol ağını genişletiyor bir yandan da mevcut yollardaki bakım ve onarım çalışmaları ile mahallelerin çehresini değiştiriyor. Bu çerçevede çalışmalarını Devteyşti ve Süleymaniye mahallelerinde yürüten Haliliye Belediyesi, doğalgaz altyapı çalışmaları nedeniyle yapılan kazıları, çalışmaların sona ermesiyle onarıyor.

Fen işleri müdürlüğünün saha inceleme ekibi tarafından tespit edilen sokaklar, kilitli beton parke taşları ile döşenerek, ilk günkü görünümüyle mahalle sakinlerinin hizmetine sunuluyor.