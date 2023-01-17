Haliliye Belediyesi tarafından Sağlık Bakanlığına devri yapılan ve hizmet vermeye başlayan Haliliye Çocuk Acil Polikliniği, hizmet vermeye başladı.

Haliliye Belediyesi tarafından Sağlık Bakanlığına devri yapılan ve hizmet vermeye başlayan Haliliye Çocuk Acil Polikliniği, hizmet vermeye başladı.

Şanlıurfa Valiliği, Haliliye Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü arasında imzalanan protokolün ardından Devteyşti Çocuk Acil Polikliniği hizmete sunuldu. Haliliye Belediyesine ait 9 katlı bina, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi ile Çocuk Acil Poliklinik olarak hizmet vermesi için Sağlık Bakanlığına devredildi. Devteyşti Mahallesi’ndeki 15 bin metrekarelik kapalı alana sahip binanın, hastaneye dönüştürülmesine ilişkin projelendirme çalışmalarının ardından iç tefrişatı hızla tamamlandı. Geçtiğimiz ay çalışmaların tamamlandığı Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Haliliye Semt Polikliniği, 7 gün 24 saat Çocuk Acil Bölümü ile hizmete sunuldu. Hem mahallenin hem de bölgenin sağlık noktasında yaşadığı soruna çözüm olan Haliliye Semt Polikliniği, vatandaşlara büyük kolaylık sağladı. Çocuk Acil Polikliniğinden hizmet alan vatandaşlar, nüfus yoğunluğun olduğu mahallenin sağlık sorunun çözüldüğünü ifade ederek, Şanlıurfa Valiliğine, Haliliye Belediyesine ve İl Sağlık Müdürlüğüne teşekkür etti.

Çalışmaların hummalı bir şekilde devam ettiği Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinin ise önümüzdeki aylarda hasta kabulüne başlayacağı belirtildi.