Isparta Bir Kanat Altında, El Ele ve Isparta Motor ve Otomobil Sporları Derneği kurucuları ve bir grup vatandaş, Isparta’da görev yapan polis ekiplerine 10 Nisan Polis Haftası nedeni ile sürpriz kutlama yaptı.

Isparta’da dün akşam saatlerinde Isparta Bir Kanat Altında, El Ele ve Isparta Motor ve Otomobil Sporları Derneği (ISMOD) ve bir grup vatandaş, 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle Isparta’da görev yapan polis ekiplerinin Polis Haftası’nı kutladı. Dernek kurucuları ve vatandaşlar, akşam saatlerinde devriyeye çıkan trafik polislerini konfeti patlatarak ve çikolata ikram ederek karşıladı. Sürpriz karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen polisler, vatandaşlarla selamlaşarak teşekkür etti.

Polis karakollarına sürpriz baskın yaptılar

Polis Haftası kutlamalarına Isparta’da bulunan polis karakollarına sürpriz yaparak devam eden dernek üyeleri ve vatandaşlar, Gülistan Polis Merkezi Amirliğine pasta ile giriş yaptı. Sürpriz karşısında çok mutlu olduğunu dile getiren komiser yardımcısı Serdar Kiriş, “10 Nisan Polis Haftası nedeni ile ziyaretimize gelen Ispartalı saygıdeğer arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz bizi düşündükleri için. Böyle bir sürpriz yaptıkları için çok mutluyuz. Günün anlam ve önemi ile ilgili bizi mutlu ettiler. Isparta Emniyet Müdürlüğü olarak çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Daha sonra Halıkent Polis Merkezi Amirliğine araçlarıyla gelen vatandaşlar, burada görev yapan polis ekiplerine sürpriz baskın yaptı. Kalabalığı ve pastayı gören polis memurları şaşkınlıklarını gizleyemedi. Kutlamaya gelen vatandaşları selamlayarak çok teşekkür ettiklerini dile getiren ekipler, daha sonra hatıra fotoğrafı çekildi.

“Hep polisler baskın yapıyordu, bu sefer de biz baskın yaptık”

10 Nisan Polis Haftası nedeniyle kutlamayı düzenleyen Isparta Bir Kanat Altında Derneği kurucusu Halil Çeliker, “10 Nisan Polis Haftası’nda üç dernek birleştik, polislerimize sürpriz yaptık. Hep polisler baskın yapıyordu, bu sefer de biz baskın yaptık. Karakollarımızı gezdik. Hepsinin Polis Haftası’nı kutladık, pasta ikram ettik. Güzel olduğuna inanıyorum. Isparta’nın gençleri ve polislerimizle birlikte çok güzel bir şekilde kutladık. Birlik beraberlik olduğu sürece bu şehir daha güzel olacak” şeklinde konuştu.

Isparta Motor ve Otomobil Sporları Derneği Kurucusu Volkan Bağcı ise, “Üç dernek bir arada Polis Haftası’nı kutladık. Baskın gibi oldu, biraz da sürpriz niteliğinde oldu, hepsi de memnun oldu, hoş karşıladılar. Hep bir arada bu şekilde etkinlikler yaparsak her şey daha güzel olacak. 10 Nisan Polis Haftası’nı tekrar kutluyoruz” diye konuştu.