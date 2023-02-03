Karabük - Bartın karayolu 1030 rakımlı Ahmetusta mevkiinde etkili olan kar yağışı bölgede bulunan sokak köpeklerini de etkiledi. Karayolu üzerinde devriye gezen Karabük Emniyet Müdürlüğü bölge trafik ekipleri, yiyecek bulmakta zorlanan sokak köpeklerinin imdadına yetişti. Kar altındaki bölgede yiyecek arayan köpekler için trafik ekipleri satın aldıkları mamaları araziye dökerek köpekleri besledi. Trafik ekiplerinin duyarlı davranışları ise vatandaşın cep telefonuna yansıdı.

Afyonkarahisar için yoğun kar yağışı uyarısı

Afyonkarahisar için yoğun kar yağışı uyarısı

Karabük’te sabah saatleri itibarıyla etkili olan kar yağışı sonrası Karabük-Bartın karayolu üzerinde bulunan köpekleri, bölgede devriye gezen trafik ekipleri besledi.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.