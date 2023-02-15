Aksaray’da devriye gezen jandarmanın aracını durduran 8 yaşındaki çocuk, kumbarasında biriktirdiği paraları uzatıp deprem bölgesine gönderilmesini istedi.

Aksaray’da devriye gezen jandarmanın aracını durduran 8 yaşındaki çocuk, kumbarasında biriktirdiği paraları uzatıp deprem bölgesine gönderilmesini istedi.

Duygulandıran olay Aksaray’ın merkeze bağlı Tatlıca köyünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, köyde ailesi ile birlikte yaşayan Ahmet Eymen Bağcı (8) televizyondan izlediği deprem bölgesindeki haberlerden etkilenerek harçlıklarından biriktirdiği kumbarasındaki parasını bir poşete koyarak dışarıya çıktı. Bu sırada devriye gezen Aksaray İl Jandarma Komutanlığına bağlı bir ekip aracını gören minik Ahmet Eymen, jandarma aracını durdurarak elindeki para dolu poşeti uzattı. Jandarma ekiplerinden paraları deprem bölgesine göndermesini isteyen Ahmet Eymen, herkesi duygulandırdı. Paraların bölgeye ulaştırılması için çocuğun elinden alan jandarma ekipleri, çocuğa çeşitli hediyeler vererek teşekkür etti.