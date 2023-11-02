Kilis’te jandarma ekipleri tarafından bulunan atmaca doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından Resulosman Dağı Mesire alanında icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında gözleri maske ile kapatılmış, ayağında misina ipli tuzak kurulmuş ve yol kenarında bitkin halde atmaca kuşu bulundu. Bulunan atmaca kuşu, ekiplerce koruma altına alındı. Korumaya alınan atmaca kuşu, üzerinde görmesini engelleyen maske ve hareketini kısıtlayan misina ipleri sökülerek beslenmesini müteakip doğal yaşam alanına bırakıldı.