Afyonkarahisar’da kaçak kazı yapan şahıslar devriye gezen jandarma ekipleri tarafından suçüstü yapıldı.

Olay, Sinanpaşa ilçesi Gezler köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede devriye gezen jandarma ekipleri arazide kaçak kazı yapıldığını tespit etti. Ardından kazı alanına baskın düzenleyen ekipler Y.İ. ve İ.K., isimli şahısları gözaltına aldı. Baskın yapılan alanda yapılan aramada ise dedektör, kazma, kürek, çapa, su bulma cihazı, boru anahtarı ve bakır çubuk ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.