Aksaray’da devriye atarken yaralı kızıl şahin bulan jandarma ekipleri, koruma altına alarak doğa koruma ekiplerine teslim etti.

Edinilen bilgiye göre, çevre ve doğanın korunması amacıyla faaliyetler yürüten Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma (HAYDİ) Timi, Aksaray’ın merkeze bağlı Yeşilova beldesinde devriye atarken boş arazide bir kızıl şahin gördü. Yanına gittikleri kızıl şahinin kanatlarından yaralı olduğunu fark eden jandarma ekipleri hemen müdahale ederek araca aldı. İlk olarak kızıl şahine su veren jandarma ekipleri daha sonra olay yerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerini çağırdı. Yaralı Kızıl Şahin tedavisi yapılmak üzere gelen ekibe teslim edildi.

Aksaray İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, “Çevre, doğa ve hayvanların korunmasına yönelik çalışmalarımıza aralıksız devam edilecektir” denildi.