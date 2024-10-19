Bolu’da devriye atan jandarma ekipleri, yaralı halde pelikan kuşu buldu. Ekipler tarafından hamsiyle beslenen pelikan kuşu, tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerine teslim edildi.

Mudurnu ilçesinde öğle saatlerinde İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ve Asayiş ekipleri devriyeye çıktı. Ekipler ormanlık alanın yakınlarında uçamayan bir kuşa rastladı. Kuşun yanına giden ekipler pelikan kuşunun yaralı olduğu fark etti. Durum, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirildi.

Hamsiyle beslediler

Ekipler, kuşu kontrol etmek için yanına yaklaştı. O esnada yoldan geçen bir vatandaş kendisi için aldığı hamsilerin bir kısmını jandarmaya verdi. Jandarma ekiplerinin beslemek için attığı balığı ise pelikan, kedi gibi yakaladı. Pelikan kuşu tedavisi yapılarak tekrar doğaya salınmak üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Rehabilitasyon Merkezi ekiplerine teslim edildi.