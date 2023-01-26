Kırşehir’de devrinin fakültesi gözüyle bakılan Cacabey Medresesi 5 yıllık tadilat sürecinin ardından ibadete açıldı.

Kırşehir’de devrinin fakültesi gözüyle bakılan Cacabey Medresesi 5 yıllık tadilat sürecinin ardından ibadete açıldı.

Medresenin ibadete yeniden açılış törenine Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, siyasi partilerin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış töreni öncesi konuşan Kırşehirli vatandaşlar, tarihi alanın orijinaline yakın şekilde ibadete yeniden açılmasının verdiği huzuru yaşadıklarını söyledi.

Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ve beraberinde bulunan heyetin teknik bilgi alması ve yapımı tamamlanan medrese incelemesi sonrasında öğle namazı vatandaş ile birlikte kılındı. Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy’un cami olarak kullanılan medrese alanında yapılan tadilat işlemi hakkında bilgi vermesinin ardından konuşan Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, ecdadın yaptığı eserlerine Türkiye Uzay Ajansına ışık tuttuğunu söyledi. Yıldırım konuşmasında; “Cacabey’in bu medresede yaptığı gök bilim çalışmalarıyla dünya bu günkü noktalara gelebilmiş ama bizler bugün biraz geride kalmışız” dedi.

"Ekim ayı gibi ilk Türk vatandaşını uzaya göndereceğiz"

Türkiye Uzay Ajansının çalışmaları sonrası ecdadın yaptığı eser ve çalışmalarda aranın kapanacağını aktaran Yıldırım konuşmasında, “Yeni uzay çağında insanların uzayda daha fazla yaşamaya çalışacağını biliyoruz. Bizim de çalışmalarımız çerçevesinde bu yıl, cumhuriyetimizin 100. yılında inşallah Ekim ayı gibi ilk Türk vatandaşını da uzaya göndereceğiz. Uzay istasyonunda bilimsel çalışmalar yapacak. Bu müjdeyi ve kimlerin olacağı bilgisini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan paylaşacak” ifadelerini kullandı.

Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara da, medresenin geçmişle gelecek arasında köprü görevi gördüğünü, insanların gözlerindeki heyecanın da bunu gösterdiğini ifade etti.

Anadolu’da kurulan medeniyet yeniden ihya ediliyor

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Anadolu’da kurulan medeniyetin tadilat çalışmaları sonrası yeniden ihya edildiğini aktardı. Cacabey Medresesi önünde toplanan kalabalığa hitap eden Alpaslan, “Tarihimizi, kültürümüzü eserlerimizin de yeniden ihya edilmesini son derece önemli olduğunu biliyoruz. Cumhurbaşkanımız da bu çalışmaların talimatlarını bizlere vermişti. 2003 yılı öncesinde ve sonrasında 5 bin 900 vakıf eserini yeniden restore ettik” diye konuştu.

Açılış töreni sonrası medrese çevresi ve iç alanı vatandaşın ziyaretine açıldı.