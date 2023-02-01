Tepebaşı Belediyesi ve Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi tarafından “Devrimi Yaşamak” konulu söyleşi ve imza günü etkinliği düzenlenecek.

Tepebaşı Belediyesi ve Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi tarafından “Devrimi Yaşamak” konulu söyleşi ve imza günü etkinliği düzenlenecek.

Tepebaşı Belediyesi ve Tepebaşı Sağlıklı Kent Konseyi’nin gerçekleştirdiği etkinlikler devam ediyor.

Son olarak “Devrimi Yaşamak” adlı söyleşi ve imza günü etkinliği, 4 Şubat Cumartesi günü saat 14.30’da Haller Gençlik Merkezi Salon Frigya’da gerçekleştirilecek. Etkinliğe konuşmacı olarak Prof. Dr. Emre Kongar ve Zülal Kalkandelen katılacak. Kongar ve Kalkandelen, söyleşinin ardından okurları için kitaplarını imzalayacaklar.

Öte yandan etkinliğe, tüm Eskişehirliler davet edildi.