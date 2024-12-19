Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk devrim şehitleri Asteğmen Kubilay ve silah arkadaşları, katledilişlerinin 94’üncü yıl dönümü olan 23 Aralık’ta Menemen’de anılacak. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in de katılacağı anma etkinlikleri kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin geleneksel hale getirdiği “18. Şehit Asteğmen Kubilay Yol Koşusu” da düzenlenecek.İZMİR (İGFA) - Menemen’de 1930 yılında Cumhuriyet karşıtları tarafından katledilen devrim şehitleri Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay, Bekçi Hasan ve Bekçi Şevki Bey 23 Aralık Pazartesi günü bir kez daha anılacak. Anma programı saat 10.00’da Yıldıztepe’deki Kubilay Anıtı’nda yapılacak resmi törenle başlayacak. Programa Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay da katılacak.

Kubilay Anıtı’nda resmi tören

Resmi program çelenk sunumu, saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayacak. Türk Silahlı Kuvvetleri adına gerçekleşecek konuşmanın ardından anıt özel defteri imzalanacak. Anı fotoğrafı çekimi ile devam edecek program kapsamında şehitlik de ziyaret edilecek. Resmi programın sona ermesiyle birlikte saat 10.30’da Kubilay Anıtı ve Şehitlik halkın ziyaretine açılacak.

Kubilay için 10 kilometrelik koşu

Ayrıca İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Şehit Asteğmen Kubilay anısına 18’inci kez yol koşusu düzenliyor. 10 kilometrelik “Şehit Asteğmen Kubilay Yol Koşusu” saat 10.00’da Menemen Karaağaç yolu üzerinden başlayacak ve Menemen Cumhuriyet Meydanı’nda sona erecek. Yarış, genç erkek ve genç kadınlarda 2005-2006 doğumlular, büyük erkek ve büyük kadınlarda 2004 ve üzeri doğumlular kategorilerinde düzenlenecek. Kategorilerinde ilk üçe girenlere kupa, ilk ona giren sporculara ise para ödülü verilecek.