İzmir Bornova’da dün yaşanan kazada devrilen ve 6 kişinin ölümüne yol açan vincin bir bölümü, saatler sonra söküldü. Ekiplerin vinç kaldırma çalışmaları sabah saatlerinden bu yana sürüyor.

İzmir Bornova’da dün yaşanan kazada devrilen ve 6 kişinin ölümüne yol açan vincin bir bölümü, saatler sonra söküldü. Ekiplerin vinç kaldırma çalışmaları sabah saatlerinden bu yana sürüyor.

Olay, dün saat 17.30 sıralarında Yeşilova Mahallesi Kamil Tunca Bulvarı yanında bulunan Bornova Otel’in inşaatında meydana geldi. Kaza, inşaattaki vinçteki yükseltme çalışmaları sırasında vincin bir kısmının henüz belirlenemeyen nedenden dolayı devrilmesi sonucu yaşandı. İnşaatın 21. katında bulunan vincin kabini ve bir bölümü büyük bir gürültüyle aşağı düşerken, olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada 6 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde olayla ilgili 2 cumhuriyet savcısının görevlendirildiği bildirilirken, vincin kaldırma çalışmaları ise sabah saatlerinden bu yana sürüyor. Çalışmalar sonucunca vincin sola doğru devrilen kısımdaki bir bölümü saatler sonra sökülebildi. Ekipler, vincin ilk parçasını sökebilmek için oksijenle kesim işlemi uyguladı.