Denizli’nin Tavas ilçesinde kontrolden çıkan traktörün devrildiği kazada, itfaiye tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü hayatını kaybetti.

Denizli’nin Tavas ilçesinde kontrolden çıkan traktörün devrildiği kazada, itfaiye tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Tavas ilçesine bağlı Hırka Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; tarlada çalıştıktan sonra eve dönmeye hazırlanan Mehmet Zeki Kaya’nın (65) kullandığı 20 HL 405 plakalı traktör, kontrolden çıkarak devrildi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan inceleme ardından Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığına bağlı Kale ve Tavas itfaiye şubesi ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı. Cansız beden morga kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.