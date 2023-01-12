Muğla’nın Datça ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü ağır şekilde yaralandı.

Muğla’nın Datça ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü ağır şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Hızırşah Mahallesi’ndeki odun deposunda 48 R 5720 plakalı traktörü ile manevra yapan Muhammet D. devrilen traktörün altında kaldı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, İtfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Datça İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından kepçe yardımıyla yaralı olarak kurtarılan sürücü ambulansla hastaneye sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Muhammet D.’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.