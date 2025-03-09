Sakarya’nın Hendek ilçesinde bahçesinde çalıştığı esnada traktörün devrilmesi neticesinde yaralanan 79 yaşındaki adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Lütfiyeköşk Mahallesi’nde meydana gelen olayda, evinden bahçesine çalışmak için giden Hüseyin Baylan (79) traktörün devrilmesi neticesinde düşerek yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Burada durumu ağırlaşan Baylan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.