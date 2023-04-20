Sivas’ın Gürün ilçesinde tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Gürün ilçesi Suçatı mevkiinde meydana geldi. Malatya istikametinden Kayseri istikametine seyir halindeki M.K. idaresinde 58 PC 173 plakalı hayvan yemi yüklü tır, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, yol bir süreliğine trafiğe kapandı. Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı.