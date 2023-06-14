Konya’nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen tırın sürücüsü, sıkıştığı kabinden itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, Ereğli Adana Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.Ç. idaresindeki 33 CDN 89 plakalı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada yan yatan tırın kabininde sıkışan sürücü yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan tırın sürücü F.Ç. olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Daha sonra sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücü, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.