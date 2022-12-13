Alınan bilgilere göre kaza, Erciş-Adilcevaz karayolu üzerindeki Süphan Bakımevi mevkisinde meydana geldi. Abdullah Urtekin yönetimindeki 47 ABJ 438 plakalı tır, bilinmeyen bir sebepten dolayı kontrolden çıkarak devrildi. Kazada yaralanan sürücü ambulansla Adilcevaz Devlet Hastanesine kaldırılırken, güvenlik güçleri bölgede önlem aldı.

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde kontrolden çıkan tırın devrilmesi trafikte aksamaya neden oldu.

Sosyolog Palabıyık: "PKK’nın çocuk istismarına ses çıkarmayan kişiler ve feminist/LGBT dernekler neden şimdi ayaktalar?"

Sosyolog Palabıyık: "PKK’nın çocuk istismarına ses çıkarmayan kişiler ve feminist/LGBT dernekler neden şimdi ayaktalar?"

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