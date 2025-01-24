İstanbul-İzmir Otoyolu Balıklıdere mevkisinde sürücünün kontrolünden çıkan tır, yol kenarına devrildi. Devrilen tırın içerisinde sıkışan sürücü itfaiye tarafından kurtarıldı.

Kaza, İstanbul-İzmir Otoyolu Susurluk ilçesi Balıklıdere mevkisinde meydana geldi. 35 MTH 78 plakalı tır sürücüsü N.D., direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarına devrildi. Devrilen tır sürücüsü araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. N.D., Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Araçtan çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.