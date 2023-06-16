Artvin’in Arhavi ilçesinde devrilen tır karayolunu ulaşıma kapattı. Maddi hasarın yaşandığı kazada ekiplerin müdahalesi sonucunda karayolu yeniden ulaşıma açıldı.
Edinilen bilgiye göre, kaza Arhavi ilçesi Kıyıcık Tüneli girişinde meydana geldi. Gürcistan istikametine giden H. Ş. yönetimindeki tır sürücüsünün kontrolü kaybetmesinden kaynaklı devrildi. Karadeniz Sahil Yolu tek taraflı ulaşıma kapanırken, tır kasasında yüklü ev eşyaları yola saçıldı. Sürücü H.Ş kontrol amaçlı Arhavi Devlet Hastanesine kaldırılırken, tırın çekilmesinin ardından karayolu yeniden ulaşıma açıldı.