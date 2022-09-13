Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde devrilen tırda bulunan 2 kişi yaralandı. Sürücüsünün araçta sıkışık vaziyette bulunduğu sırada tırda çıkan yangın, çevredeki vatandaşları kovalarla taşıdığı sularla söndürüldü.

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde devrilen tırda bulunan 2 kişi yaralandı. Sürücüsünün araçta sıkışık vaziyette bulunduğu sırada tırda çıkan yangın, çevredeki vatandaşları kovalarla taşıdığı sularla söndürüldü.

Kaza, Kastamonu’nun İnebolu ilçesi Taşoluk mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zonguldak’tan yüklediği laminat parkeleri Kastamonu’nun İnebolu ilçesine taşıyan Önder B. yönetimindeki 67 ACB 338 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi. Kazada tırda bulunan sürücü Önder B. sıkıştı, yanında yolcu olarak bulunan Sinan C. de yaralandı. Devrilen tırda yangın çıktı. Sürücüsünün sıkışık vaziyette bulunduğu sırada çıkan yangın, çevrede bulunan vatandaşların kovalarla taşıdığı sularla söndürüldü.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından, İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.