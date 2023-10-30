Tekirdağ Marmara Ereğlisi’nde virajı alamayan tankerin devrilmesi sonucu altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
Kaza, Marmara Ereğlisi - Çorlu yolunun 2. kilometresinde meydana geldi. Çorlu istikametine seyreden 41 B 5964 plakalı tanker, keskin virajı geçerken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kabinden fırlayan sürücü, aracın altında sıkışarak olay yerinde hayatını kaybetti.
Vinç yardımıyla aracın kaldırılmasının ardından henüz ismi belirlenemeyen kamyon şoförünün cenazesi olay yerinden alınarak Marmara Ereğlisi Devlet Hastanesi morguna konuldu.
Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.