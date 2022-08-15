Kaza sebebiyle kısmen trafiğe kapanan yol, tırın kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, Kastamonu’nun Cide ilçesi Valay mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, U.B. idaresindeki 37 EC 198 plakalı talaş yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi. Kazada tır sürücüsü U.B., yaralandı. Yaralanan sürücü, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Kastamonu’nun Cide ilçesinde devrilen talaş yüklü olan tırın sürücüsü yaralandı.

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