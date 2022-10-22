Çorum’un İskilip ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Çorum’un İskilip ilçesinde kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, ilçeye bağlı Seki köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sefer Öztürk (41) sabah saatlerinde orman kesimi evden çıktı. Öztürk yönetimindeki traktör ormanlık alanda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan şarampole devrildi. Kazayı gören vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekiplerinin yanı sıra jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 112 görevlilerinin yaptığı inceleme sonucu devrilen traktörün römorkunun altında kalan iki çocuk babası Öztürk’ün hayatını kaybettiği belirlendi. Öztürk’ün cenazesi Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için İskilip Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.