Tokat’ta şarampole devrilen otomobilin sürücüsü kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Tokat’ta şarampole devrilen otomobilin sürücüsü kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Edinilen bilgiye göre kaza; Tokat - Sivas karayolu Orta Ören köyünü yakınlarında meydana geldi. Ö. H. İdaresindeki 60 ACS 552 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Tarlaya devrilen otomobilden sürücü burnu bile kanamadan kurtuldu. Doktor olduğu ve göreve giderken kaza yaptığı öğrenilen şahıs bölgeden başka bir araca binerek ayrıldı. Trafik ekipleri kazayla ilgili çalışma yaptı.