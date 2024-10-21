Şanlıurfa’da kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Kaza, Suruç ilçesine bağlı kırsal Boyunsuz Mahallesi yakınlarında yaşandı. İddiaya göre, Süleyman K.’nin kullandığı 61 ACS 313 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücüyle birlikte 5 kişi yaralandı. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.