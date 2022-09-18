Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Kapaklı köyünde iş makinesinin altında kalarak yaralanan operatör H.T., vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarılarak Taşköprü Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralı operatör burada tedavi altına alındı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.