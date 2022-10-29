Denizli’nin Çardak ilçesinde gübre yüklü tır, kontrolden çıkması sonucu devrilerek yolu tamamen kapattı. Sürücünün yaralandığı kazada ekipler uzun uğraşlar sonucu çuvalları toplayarak yolu trafiğe açtı.

Denizli’nin Çardak ilçesinde gübre yüklü tır, kontrolden çıkması sonucu devrilerek yolu tamamen kapattı. Sürücünün yaralandığı kazada ekipler uzun uğraşlar sonucu çuvalları toplayarak yolu trafiğe açtı.

Kaza, Çardak ilçesine bağlı Saray Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Denizli - Afyonkarahisar Yolu üzerinde Ankara istikametine doğru seyir halinde olan İlhan D. idaresindeki gübre yüklü 20 AG 979 plakalı tır, kontrolden çıkması sonucu yan yatarak yolu tamamen kapattı. Çuvalların yola saçıldığını gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri, yaralı sürücüyü yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Yol saatlerce kapalı kaldı

Yolda önlem alan güvenlik güçleri, trafik akışını diğer yollardan sağladı. Yerdeki çuvalların toplanması için zamanla mücadele eden ekipler, saatlerce süren çalışmanın ardından çuvalları bulunduğu yerden kaldırdı. Hasar oluşan tır ise vinç yardımıyla yolda kaldırılarak götürüldü. Kapanan yol saatler sonra tekrardan trafiğe açıldı.