Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği elektrikli bisikletin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Kayalık Mahallesi Aşık Veysel Caddesi üzerinde Mahmut B., idaresindeki elektrikli bisiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetin kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kazada sürücü Mahmut B., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.