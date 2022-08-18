Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Otomobilin çarptığı yaralıya ilk müdahaleyi sağlık ocağındaki doktor yaptı

Otomobilin çarptığı yaralıya ilk müdahaleyi sağlık ocağındaki doktor yaptı

Olayı anlatan sokak sakini Ergül Polat, "Patenle çocuk kayarken, o sırada kapı sallanıp üzerine devrilmiş. Komşular kurtardı" dedi.

Olay Burhaniye Mahallesi Ömür Sokak’ta bulunan 4 katlı apartmanın bahçesinde meydana geldi. 200 kilogram ağırlığındaki sürgülü kapı, bahçede oyun oynayan A.E.O.’nun (7) üzerine devrildi. Kapının altında kalan çocuk, bağırmaya başladı. Azra’nın imdadına çevredeki vatandaşlar yetişti. Vatandaşların kapıyı kaldırıp kurtardığı çocuk, olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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