Bursa’da kontrolden çıkan beton mikserinin tarlaya devrildiği kazada araçta sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bursa’da kontrolden çıkan beton mikserinin tarlaya devrildiği kazada araçta sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Halhalca Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Halhalca istikametinden Akhisar Mahallesi istikametine seyir halinde olan Mehmet A. (64) yönetimindeki 16 YC 227 plakalı beton mikseri, sürücüsünün kontrolünden çıkarak tarlaya devrildi. Sürücü mikser kamyonunda sıkışarak yaralanırken, araçta yangın çıktı. Yangın başka bir aracın sürücüsü tarafından yangın söndürme tüpüyle söndürülürken, kaza yerine itfaiye ve 112 acil servis ambulansı sevk edildi.

Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu çıkarılarak ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri kazayla alakalı soruşturma başlattı.