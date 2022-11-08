Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde panelvan cinsi araçla kamyonetin çarpıştığı trafik kazasında devrilerek sürüklenen aracın sürücüsü Sait K., kazadan hafif sıyrıklarla kurtuldu.

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde panelvan cinsi araçla kamyonetin çarpıştığı trafik kazasında devrilerek sürüklenen aracın sürücüsü Sait K., kazadan hafif sıyrıklarla kurtuldu.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Pazarcı Mahallesi, Balkan Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan Mehmet O. idaresindeki 06 DB 2066 plakalı kamyonet, kontrolsüz kavşakta Sait K.’nin kullandığı panelvan cinsi araçla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle devrilip sürüklenen aracın sürücüsü Sait K., kazadan hafif sıyrıklarla kurtuldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araç içinden kendi imkanıyla çıkan Sait K., sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.