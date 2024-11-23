Aydın’ın Efeler ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağaç yolu trafiğe kapatırken, park halinde bulunan bir araca da zarar verdi.

Olay, Yedi Eylül Mahallesi Mehmet Akif Caddesi üzerinde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şiddetli rüzgarın etkisi ile orta refüjde bulunan ağaç devrildi. Devrilen ağaç park halindeki bir araca da zarar verirken, yolu trafiğe kapattı. Ağacın devrildiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri yolda gerekli güvenlik önlemlerini aldı. Ağaç, Aydın Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından kesilerek yoldan kaldırıldı. Temizlik çalışmasının da yapılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Olay esnasında yolun boş ve herhangi bir yaralananın olmaması ise teselli kaynağı oldu.