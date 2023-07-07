DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Ozanlar Köyü’nde rüzgar nedeniyle devrilen ağaç köyü elektriksiz bıraktı.

Düzce’de gündüz saatlerinde rüzgar etkili oldu. Rüzgarın şiddetiyle Merkeze bağlı Ozanlar Köyünde yaşlı bir ağaç elektrik tellerinin üzerine devrildi yolu da kısmen trafiğe kapadı, elektrikler kesildi. Köy Muhtarı Bülent Keser, hemen Düzce İl Özel İdareye haber verilerek devrilen ağacın yoldan kaldırılması sağlandı. Ardından SEDAŞ ekiplerinin müdahalesiyle köye elektrik verildi.

Muhtar Bülent Keser, destek olan ekiplere teşekkür etti.