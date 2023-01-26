Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Bayramhacı Mahallesi’nde çalışma yapan Halil Ç.’nin (30) kullandığı iş makinesi, gölete devrildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD, itfaiye ve ANDA Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde göletten çıkarılan Halil Ç.’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

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