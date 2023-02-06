Devrek’ten depremzedelere kan bağışı ve yardım kampanyası düzenlendi.

Devrek’ten depremzedelere kan bağışı ve yardım kampanyası düzenlendi.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve bölgedeki birçok kenti etkileyen 7,4 büyüklüğünde deprem sonrasında Devrek Belediyesi, deprem bölgesi için yardım kampanyası başlattı. Isıtıcı, battaniye, uyku tulumu başta olmak üzere olmak üzere bot ve mont, atkı, bere, eldiven, yağmurluk, çocuk bezi, termal içlik, kar maskesi, powerbank, kuru bakliyat ve iç çamaşırı, arama kurtarma çalışmalarında kullanılabilecek fener ve teknik ekipmanlar Kahramanmaraş’a gönderilecek.

Yardım kampanyasına katılarak destek olmak isteyen vatandaşlar, Devrek merkezde kurulan yardım toplama merkezine yardımlarını teslim edebilecek. Başkan Çetin Bozkurt, "Şimdi yaraları sarma zamanı kısa sürede kampanyamız ilgi gördü ve yardım araçlarımızın çoğu doldu. Kan ihtiyacı olmasına karşılık belediye binasından vatandaşlara sürekli anonslarda bulunuyoruz. Herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum" dedi.