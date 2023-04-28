Devrek’te düzenlenen Zonguldak Çözüyor bilgi yarışması büyük ilgi gördü.

İki aşamadan oluşan yarışmanın birinci etabında gerçekleştirilen bireysel sıralama sınavında Ereğli Nurdan ve Ahmet Oğuz Ortaokulu’ndan Arda Kayıkçı birinci Merkez İbrahim Fikri Anıl Ortaokulu’ndan Zeynep İnan ikinci Ereğli Merih Şuğle Ortaokulundan Berkay Çetinkaya üçüncü olurken, İkinci etap bilgi yarışmasında okul puan ortalamaları sonucuna göre Merkez İbrahim Fikri Anıl Ortaokulu, Ereğli Nurdan ve Ahmet Oğuz Ortaokulu, TED Özel Zonguldak Koleji, Zonguldak Özel Sınav Koleji ve Merkez Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu finale çıktı.

Bilgi yarışmasında Ereğli Nurdan ve Ahmet Oğuz Ortaokulu birinci, Merkez İbrahim Fikri Anıl Ortaokulu ikinci, TED Özel Zonguldak Koleji üçüncü oldu. Yarışma sonunda gerçekleştirilen ödül töreninde, bireysel sınav sonucunda alınan toplam puana göre dereceye giren öğrencilere belirli miktarlarda para ödülleri ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

Düzenlenen yarışmaya Zonguldak Vali Yardımcısı Mehmet Türk, Devrek Kaymakamı Ümit Altay, Devrek İlçe Jandarma Komutanı Emrah Dinar, Devrek Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, Devrek İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Kahya, Çaycuma İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş, Gökçebey İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Alagöz, Devrek İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Cihan Durdubaş, okul yöneticileri, matematik öğretmenleri, öğrenciler ve veliler katıldı.