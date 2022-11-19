Şüpheli şahıslar hakkında Uyuşturucu veya Uyarıcı İmal ve Ticareti suçundan adli tahkikata başlanırken, adliyeye çıkarılan şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.

Gerçekleştirilen narkotik uygulamasında S.M. ve B.T. isimli şüpheli şahıslardan 6 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde,103 adet Lyrica,7 adet extacy, 4 adet Captagon, 5 adet sentetik ecza ile uyuşturucu madde öğütmeye yarayan aparat ele geçirildi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Devrek ilçesinde uyuşturucu madde kullanan, imal ve ticaretini yapan şahıslara yönelik uygulama gerçekleştirdi.

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