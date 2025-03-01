İslam aleminin kutsal ayı olan Ramazan ayının başlaması ile birlikte Devrek’te pide fiyatları da belli oldu.

11 ayın sultanı olan Ramazan ayının başlaması ile iftarların ve sahurların olmazsa olmazları arasında yer alan ramazan pidesinin fiyatları Devrek ilçesinde yeniden güncellendi.

Sade ve yumurtalı olarak ilçede iki çeşit olarak vatandaşların tüketimine sunulan 350 gr sade pide 30 liraya yine aynı gramajda yumurtalı olarak imal edilen pide ise 35 liraya satılmaya başlandı.

Fırın işletmecisi Mehmet Erdem," Geçtiğimiz yıllarda sene fiyatlarımız oldukça makuldü ancak bu sene gider maliyetlerinin tırmanışa geçmesi bizlere yansıdığı gibi maalesef tüm ürünlerde olduğu gibi vatandaşlarımıza da yansıması kaçınılmaz oldu" diye konuştu.