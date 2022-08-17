Devrek’te mahalle muhtarlığı tarafından aşure programı düzenlendi

Devrek’te mahalle muhtarlığı tarafından aşure programı düzenlendi

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde İsmetpaşa Mahallesi Muhtarlığı tarafından organize edilen aşure programı düzenlenirken, programa protokolün yanı sıra yüzlerce vatandaş iştirak etti. Muharrem ayı nedeniyle mahalle muhtarlığı ve vatandaşların katkılarıyla hayata geçirilen organizasyona vatandaşlar büyük ilgi gösterdiler. Kur’an-ı Kerim Tilaveti ile başlayan ve yapılan dualarla sona eren etkinlikle ilgili bilgi veren İsmetpaşa Mahallesi Muhtarı Necla Esen Ak,” Bu yıl altıncısını düzenlediğimiz aşure etkinliğimize katkı veren herkese buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Yaklaşık bin kişilik olarak hazırladığımız ikramlarımızı davetlilerimize fazlasıyla dağıtımını gerçekleştirdik Allah niyetlerimizi kabul etsin” diye konuştu.

Düzenlenen programa; Devrek Belediye Başkan Vekili Şeref Aydınlı, Belediye Başkan Yardımcısı Recep Korun’un yanı sıra çok sayıda davetli katıldı