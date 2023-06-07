Devrek’te 55 kişilik hacı adayı kafilesi dualarla uğurlandı.

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen 2023 hac organizasyonu kapsamında hacca gidecek hacı adayları protokol ve vatandaşların katılımı ve dualarıyla kutsal topraklara uğurlandı.

Merkez Yeni Camide düzenlenen uğurlama töreninde duygusal anlar yaşanırken, hacı adayları da kutsal topraklarla gitmenin sevincini kendilerini yolcu etmeye gelen yakınları ve protokol ile paylaştılar. Düzenlenen törende konuşan İlçe Müftüsü Murat Mutlu,” Bugün burada çok güzel bir program için bir araya gelmiş bulunmaktayız. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen 2023 hac organizasyonu kapsamında Devrekli hacı adaylarımızı kutsal topraklara uğurlananın sevincini hep birlikte yaşamaktayız. Rabbim bu kardeşlerimizin hac ibadetini kabul etsin ve gitmeyenlere de o mübarek topraklara gitmeyi nasip etsin” diye konuştu.

İlçe Müftüsü Murat Mutlu, Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, ilçede görev yapan din görevlileri ve vatandaşların katılımı ile gerçekleştirilen uğurlama merasiminde Kur’an-ı Kerim okundu tekbirler getirildi ve yapılan dualarla adaylar kutsal topraklara uğurlandılar.