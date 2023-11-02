Zonguldak’ta güvenli geçişlerin sağlanması için yaya geçitleri boyandı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı trafik kimleri öğrenci ve vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla önemli bir trafik düzenlemesi gerçekleştirdi. Bülent Ecevit Üniversitesi Devrek Kampüsü önünde yer alan yaya ve okul geçidi, karşıdan karşıya geçişleri daha güvenli hale getirmek için renkli bir görünüme kavuşturuldu. Gerçekleştirilen boyama işlemi, trafik kazaları riskini azaltmayı ve yayaların daha görünür olmasını hedefliyor.

Eğitim-öğretim dönemi süresince sorumluluk sahalarında bulunan tüm okul ve yaya geçitlerinde benzer faaliyetler devam edecek. Bu önleyici trafik güvenlik önlemleri, öğrenciler başta olmak üzere tüm yayaların güven içinde yollarını kullanmalarını sağlamayı amaçlıyor.