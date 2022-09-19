Zonguldak’ın Devrek İlçesinde Gaziler Günü Anma” programı nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Zonguldak’ın Devrek İlçesinde Gaziler Günü Anma” programı nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinliğe Kaymakamlık, Garnizon Komutanlığı, Belediye Başkanlığı ve Türkiye Muharip Gaziler Derneğinin Cumhuriyet Alanında bulunan tören; çelenk sunumu ile başlandı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından günün anlam ve önemi hakkında davetlilere hitap eden Türkiye Muharip Gaziler Derneği Üyesi Emrah Bölükbaşı , ”19 Eylül Gaziler Günü aziz vatanımızın bağımsızlığı ve bekası uğruna muharebe meydanlarında canlarını ortaya koyarak savaşan kahraman Gazilerimizin şeref günüdür. Sakarya Meydan Muharebesinin kazanılmasına müteakip Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’e TBMM’nin 19 Eylül 1921 günü 153 sayılı kanun ile mareşallik rütbesi ve Gazilik unvanı verilmiştir. O günden itibaren 19 Eylül Gaziler Günü olarak kutlanmaktadır. Bugün Türkiye Cumhuriyetinin yanı sıra Kore ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin varoluş mücadelesinde ve İç Güvenlik Harekatı sonucunda kazanılan gazilerimizi onurlandırdığımız gündür. Dün olduğu gibi bugün de aynı inançla bu aziz vatanın birliği ve bütünlüğüne ve ulusal değerlerine saldıranlara karşı her zaman kanımızı akıtmaya, canımızı feda etmeye hazırız. Bizim için vatan savunmasında şehit ve gazi olmak kadar güzel bir kavram olamaz. Şehit nurlanmış, gazi onurlanmış askerdir. Gaziler günü canlarını bu aziz vatana adayan tüm gazilere kutlu olsun. Bizi bu günde onurlandıran herkese şükranlarımızı sunuyoruz” diye konuştu.

Öğrenciler tarafından seslendirilen şiirlerin ardından tören sona erdi.