Zonguldak’ın Devrek İlçesi Belediyesi ilçede ki dolmuş duraklarını yenilemeye başladı.

İlçedeki çalışmalar ile ilgili bilgi veren Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, "Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana Devrek’in geleceği için durmadan, yorulmadan çalışıyoruz. Zamanın gerisinde kalmış ve ekonomik ömrünü fazlasıyla doldurmuş yapıları yenileyerek ilçemizi hak ettiği modern görünüme kavuşturuyoruz. Bu kapsamda, özellikle vatandaşlarımızın sıkça kullandığı, yağışlı havalarda büyük önem taşıyan yolcu bekleme duraklarını yenilemeye başladık. Başkanlığımızın ilk döneminde yapılan ve aradan geçen 20 yıllık süreçte ihtiyaca cevap veremeyen eski duraklardan başlayarak, Devrek’i daha yaşanabilir ve çağdaş bir şehir haline getirme hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Belediyemiz marangoz atölyesinde üretilen doğal ahşap duraklar, estetik görünümleri ve dayanıklılıkları ile ilçemize yepyeni bir soluk getiriyor. Sadece duraklarla da sınırlı kalmıyoruz ve devam ediyoruz Devrek genelinde altyapı ve üstyapı çalışmalarımız da süratle devam ediyor. Çünkü bizim hedefimiz büyük Devrek’i yeniden büyük bir Devrek haline getirmek Artık Devrek, hak ettiği değeri sadece Zonguldak’ta değil, tüm Türkiye’de görecek İlçemize yakışan ne varsa yenileniyor, temizleniyor, düzenleniyor. Bu değişim sadece birkaç duraktan ibaret tabii ki değil, Devrek’in çehresi değişiyor. Çalışmalarımız tamamlandığında, hepimiz daha güzel, daha yaşanabilir bir Devrek’te buluşacağız" ifadelerine yer verdi.