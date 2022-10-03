Bu yıl “Hz Peygamber Cami ve İrşad” temasıyla kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası doğrultusunda Devrek’te de çeşitli etkinlikler hayata geçirilmeye başlandı.

Bu yıl “Hz Peygamber Cami ve İrşad” temasıyla kutlanan Camiler ve Din Görevlileri Haftası doğrultusunda Devrek’te de çeşitli etkinlikler hayata geçirilmeye başlandı.

2003 yılından itibaren kutlanmakta olan ve Ekim ayının ilk haftasında çeşitli etkinliklerle organize edilen “Camiler ve Din Görevlileri Haftasına din görevlileri ve vatandaşların Cumhuriyet Alanında kurulan stantlarda Kızılay’a kan bağışı gerçekleştirilmesi başlandı. Öğlen namazı öncesinde de Merkez Yeni Camide Kurân- ı Kerim Tilaveti, okunması ve duaların yapılması program sona erdi.

Hafta süresince Cumhuriyet Alanında tasavvuf konseri ve semazen gösterisi, Gürbüzler Köyü Kur’an Kursunda Kur’an kursu öğrencileri arasında bilgi yarışması, Atatürk Kültür Merkezinde İl Müftüsü Aşır Durgu’un konferansı, Devrek Sabahat Ulupınar Fen Lisesi ile diğer okullarda Devrek Sosyal Yardımlaşma Yurdunda düzenlenecek sohbet programlarının ardından etkinlikler sona erecek.