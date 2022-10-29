Devrek’te Cumhuriyet Bayramının 99.yıldönümü coşku içerisinde kutlandı.

Devrek’te Cumhuriyet Bayramının 99.yıldönümü coşku içerisinde kutlandı.

Cumhuriyet Alanında düzenlenen programa saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlandı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından öğrenciler tarafından şiirler okundu ve şarkılar seslendirildi. Yine öğrenciler tarafından sergilenen çeşitli spor gösterileri vatandaşlar tarafından büyük ilgi görürken, şiir ve kompozisyon dallarında dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödül takdiminde bulunuldu.

Program törene katılan okulların bayrak ve flamalarıyla resmi geçidinin ardından program sona erdi