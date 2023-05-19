Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Devrek’te coşku ile kutlandı.

Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Zonguldak’ın Devrek ilçesinde coşku ile kutlandı.

Kutlama programlarına Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün anıta çelenk sunma başlandı ve ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam edildi. Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından halk oyunları gösterileri, öğrenciler tarafından şiirlerin okunması, gençler adına günün anlam ve önemini belirten konuşmalar, grupların gösterilerinin ardından program sona erdi.

Düzenlenen etkinliklere, Devrek protokolü, öğretmenler, öğrenciler, muharip gaziler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.