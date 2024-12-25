Genç Nida Hafızlık Kur’an-ı Kermi Güzel Okuma Yarışmasında Devrekli öğrenci birinciliği elde etti.

Zonguldak Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda gerçekleştirilen ilde eğitim veren tüm İmam Hatip Ortaokulları ve İmam Hatip Liselerinde eğitim gören kız öğrenciler arasında ki yarışma iki kategoride gerçekleştirildi. Kur’anı-Kerimi güzel okuma yarışmasında Devrek Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinden Buğlem Karagülle birinci olurken, Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencisi Erva Açıkgöz ve Çaycuma İmam Hatip Lisesi Ortaokulu Öğrencisi Melek Çelebi üçüncülüğü elde etti.

Hafızlık kategorisinde yapılan yarışmalarda Ayşe Serra Gülay Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Hayrunnisa Karaöz Anadolu İmam Hatip Lisesi, Cemrenur Gültekin Ereğli Fazlı Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, İmam Hatip Liseleri arasında hafızlık ve Kur’an-ı Kerimi güzel okuma kategorisinde Mehtap Barut Devrek Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Zeynep Şener İlhan Varank Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Sudenur Kahveci Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri diğer hafızlık yarışmasında ise Müberra Kalbinur Gökçebey Anadolu İmam Hatip Lisesi, Elif Nur Karabiçici Devrek Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Zeynep Masat derece elde ettiler.